Metrô do DF investe em melhorias para garantir acessibilidade de PCD

Moradores do Distrito Federal que tem alguma deficiência física enfrentam desafios diários no metrô. A estação Águas Claras está com o elevador funcionando e a sinalização atualizada, após um acidente em que um cadeirante caiu ao usar a escada rolante devido à paralisação do elevador por vandalismo.



O diretor técnico do metrô informou que existem 94 elevadores em operação, com três inoperantes no momento. Ele destacou a manutenção intensificada e o treinamento dos funcionários para auxiliar pessoas com deficiência. Além disso, há um contrato desde 2022 para adequações de acessibilidade e a permissão de cães-guia. As medidas buscam garantir autonomia e segurança a todos os usuários.



