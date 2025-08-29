Logo R7.com
Metrô terá alteração no horário e será gratuito neste final de semana

Metrô terá funcionamento especial e acesso gratuito durante o evento Desperta Brasil

DF no Ar|Do R7

O metrô terá um horário diferente nesta sexta-feira e funcionará neste sábado das 5h30 às 23h30. Entre 11h30 e 2h30 da manhã, o desembarque será permitido em todas as estações, enquanto o embarque ocorrerá somente na estação central. O evento Desperta Brasil proporcionará acesso gratuito ao metrô neste sábado.

