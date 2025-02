Ministério da Educação anuncia reajuste no piso salarial dos professores

O Ministério da Educação anunciou um reajuste de 4,67% no piso salarial dos professores da educação básica. A portaria foi assinada pelo ministro Camilo Santana e é retroativa a 1º de janeiro. O novo valor do piso é R$ 4.867. No entanto, há preocupações sobre a capacidade de estados e municípios em cumprir esse piso devido às mudanças nas regras do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), impactando suas finanças. Historicamente, os reajustes têm sido inconsistentes, com um aumento anterior de 33% em 2022 e apenas 3% em 2024, destacando a necessidade de estabilidade e cumprimento das regras.