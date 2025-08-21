Logo R7.com
Ministério da Saúde descredencia 219 farmácias no DF do programa Farmácia Popular

Estabelecimentos perderam a parceria por não apresentarem documentação completa exigida

DF no Ar|Do R7

O Ministério da Saúde descredenciou 219 farmácias no Distrito Federal que faziam parte do programa Farmácia Popular. A decisão ocorreu após uma checagem de cadastro em todo o país, onde as unidades não apresentaram a documentação completa necessária. As farmácias retiradas deixaram de oferecer gratuitamente ou com desconto 41 tipos de produtos, incluindo medicamentos para diabetes e hipertensão.

