Ministério da Saúde descredencia 219 farmácias no DF do programa Farmácia Popular

O Ministério da Saúde descredenciou 219 farmácias no Distrito Federal que faziam parte do programa Farmácia Popular. A decisão ocorreu após uma checagem de cadastro em todo o país, onde as unidades não apresentaram a documentação completa necessária. As farmácias retiradas deixaram de oferecer gratuitamente ou com desconto 41 tipos de produtos, incluindo medicamentos para diabetes e hipertensão.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!