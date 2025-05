Ministério Público atua em defesa de idosos em abrigo interditado no DF

O lar São Francisco de Assis, no Núcleo Bandeirante (DF), foi interditado pelo Ministério Público devido a problemas estruturais e dívidas superiores a R$ 150 mil. A instituição, que abrigava cerca de 60 idosos, hoje tem menos de 30, sendo que quatro não têm família identificada.



A vigilância sanitária também interditou o local por falta de condições mínimas de sobrevivência. Leandro Hebert, interventor, apontou má gestão e falta de comunicação com os familiares sobre as finanças da unidade. Reformas físico-estruturais são essenciais para a reabertura, e a busca por novas acomodações para os idosos continua, apesar da escassez de vagas em outras instituições.



