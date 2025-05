Ministério Público do DF apoia mães em situação vulnerável com novo grupo de trabalho

O Ministério Público do DF criou um grupo de trabalho para apoiar mães em situação de vulnerabilidade. O projeto, de 2023, visa atender mulheres vivendo na rua, usuárias de drogas ou que sofrem violência de gênero.



O objetivo é garantir acesso aos serviços de saúde e combater preconceitos, evitando a violência institucional nas unidades de saúde. A iniciativa oferece abrigo e suporte em todas as fases da maternidade, desde o pré-natal até o pós-parto, assegurando que essas mães possam cuidar de suas crianças adequadamente.



