Ministério Público do DF pede explicações para PMDF sobre perseguição na Asa Norte (DF)

O Ministério Público do Distrito Federal deu um prazo de cinco dias para a Polícia Militar explicar a conduta dos agentes durante uma perseguição na W3 Norte. O incidente, ocorrido em 12 de abril e divulgado nas redes sociais do Batalhão da Rotam, mostra um motociclista desobedecendo a ordem de parada, fugindo pela calçada e até subindo escadas, seguido por uma viatura em alta velocidade. A cena perigosa, digna de cinema, levanta questões sobre o risco à segurança pública durante a ação policial.



