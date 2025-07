Ministério Público do DF proíbe eventos em área do lago no Parque da Cidade

O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Esporte e Lazer e a administração do Parque da Cidade não autorizem eventos na zona do lago. A recomendação seguiu incidentes anteriores que afetaram o meio ambiente, como a instalação de estruturas metálicas e blocos de concreto.



As áreas permitidas para eventos são as zonas cultural e da feira, que podem receber atividades sem impacto ambiental significativo. A secretaria acatou a recomendação e revogou contratos relacionados aos eventos no lago.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!