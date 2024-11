Ministério Público faz recomendações ao DER sobre uso e a ocupação do Eixão do Lazer

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão recomendou que o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal adote providências quanto à implementação do Plano de Uso e Ocupação do Eixão do Lazer. O objetivo é garantir que as ações preservem a essência do local como espaço de convivência social, animação e promoção da saúde para os moradores do Distrito Federal. O órgão tem 30 dias para apresentar as medidas adotadas.