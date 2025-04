Ministério Público pede mais rigor na instalação de painéis publicitários no DF

O Ministério Público do DF recomendou ao Departamento de Estradas de Rodagem a revisão das autorizações para painéis publicitários nas rodovias. Novas permissões estão suspensas até a elaboração de um plano de ocupação aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e, em áreas tombadas, também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.



Esta medida visa reduzir a poluição visual e garantir transparência e igualdade na concessão das autorizações. A decisão foi influenciada por queixas sobre a falta de fiscalização e a não aplicação das normas vigentes. O MPDFT exige que o espaço público só seja usado após um processo licitatório.



