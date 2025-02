Ministros e deputados almoçam em cozinha solidária do Sol Nascente, no DF

No Distrito Federal, um evento em uma cozinha solidária na região do Sol Nascente reuniu deputados e ministros para destacar a importância de expandir a política nacional de cozinhas solidárias. Criadas pelo movimento dos trabalhadores sem teto durante a pandemia, essas cozinhas oferecem refeições diárias e gratuitas para famílias vulneráveis. O Governo Federal planeja ampliar o projeto, que já serve 14 milhões de refeições por ano e recebeu um aporte de R$ 500 milhões para fortalecer a iniciativa em todo o Brasil.



