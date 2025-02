Missão de vida: Detran-DF transporta coração para transplante em Brasília

Nesta semana, uma aeronave do Detran-DF foi utilizada para o transporte de um coração destinado a transplante no Distrito Federal. O órgão foi enviado de Anápolis para Brasília em um voo da Força Aérea Brasileira e transferido da base aérea ao Instituto de Cardiologia. A equipe envolvida no transporte incluiu o comandante Sérgio Dog, o copiloto Bruno Faria e o operador aero-tático Mário César Marionis. "Ser doador de órgãos é importante demais. Você pode com certeza fazer a sua parte e salvar muitas famílias", destacou a equipe.