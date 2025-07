Momento de tensão: mãe realiza manobra para desengasgar filha

Uma mãe teve que agir rapidamente quando sua filha se engasgou com um pedaço de carne durante o jantar. A criança foi posicionada e a mãe tentou realizar a manobra adequada para desengasgar. Após alguns momentos tensos, a criança conseguiu voltar a respirar. Especialistas ressaltam a importância do conhecimento sobre como agir em situações assim e recomendam sempre buscar ajuda profissional ao enfrentar emergências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!