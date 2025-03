Monitoramento de mulheres sob ameaça faz 4 anos com botão do pânico e tornozeleira em agressor

O serviço de monitoramento no Distrito Federal acompanhou cerca de 3 mil vítimas em quatro anos, sem registros de violência grave. Funcionando 24 horas, a iniciativa prendeu 93 infratores que ameaçavam monitorados. Com ferramentas como GPS para vítimas e tornozeleiras para agressores, a proteção é ativada após denúncia e medida protetiva, em parceria com o Tribunal de Justiça do DF. A ação rápida e integrada busca prevenir feminicídios e garantir a segurança das mulheres.



