Morador captura jiboia em rua do Sol Nascente (DF) e aciona resgate ambiental

Um morador do bairro Sol Nascente (DF) encontrou uma jiboia na rua nnessa quarta-feira (11). Ele capturou a cobra e a manteve em casa até a chegada do Batalhão Ambiental, que devolveu a serpente ao seu habitat natural em área segura. A polícia orienta que, ao encontrar animais silvestres, a população deve acionar as autoridades para garantir um procedimento seguro.



