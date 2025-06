Morador é suspeito de furtos em condomínio de luxo no Guará (DF)

No condomínio de luxo no Guará (DF), uma série de furtos chamou a atenção dos moradores. O principal suspeito é um dos próprios residentes. Imagens de câmeras e depoimentos revelaram o homem que arrombava carros e subtraía objetos de valor.



Uma moradora registrou um dos furtos em vídeo. A investigação utiliza esses recursos para avançar no caso. Supostamente, o suspeito tinha acesso ao prédio através de relacionamentos com moradoras.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!