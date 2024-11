Moradora transforma local que era foco de dengue em jardim, no DF

A equipe da RECORD Brasília foi até a Asa Norte (DF), onde conheceu a dona Agnes, que transformou um pequeno espaço que antes era uma lixeira em um jardim comunitário com frutas, temperos e flores. Além disso, no quadro "Saúde Preventiva", a equipe traz dicas sobre como combater o mosquito da dengue e transformar os ambientes ao nosso redor para evitar a proliferação do inseto.