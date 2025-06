Moradores da Asa Norte, em Brasília, protestam contra aumento da criminalidade

Os moradores da Asa Norte, em Brasília , enfrentam uma onda de crimes que intensifica a sensação de insegurança na região. Flávio Gomes, morador da 710 Norte, expressa sua frustração com a situação: "A gente paga impostos para ficarmos trancafiados". Os prejuízos com furtos já se aproximam de R$ 900 mil, segundo a CEB, com 44 km de cabos furtados até abril deste ano.



Crystina Lessa, prefeita da quadra 713 Norte, relaciona a impunidade ao aumento dos crimes, mencionando que muitos criminosos são reincidentes e conseguem liberdade logo após a detenção. Além dos roubos de cabos, há ainda roubo de placas de veículos.



Recentemente, o Senado aprovou um projeto para aumentar as penas para o furto de cabos, mas ele ainda aguarda análise da Câmara dos Deputados. Enquanto isso, a Polícia Militar reforça o patrulhamento na área, embora muitos suspeitos, frequentemente pessoas em situação de rua e usuários de drogas, sejam soltos rapidamente por razões processuais.



