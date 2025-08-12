Moradores da Cidade Estrutural (DF) ficam sem água após corte de ligação clandestina

Os residentes de um condomínio na Cidade Estrutural (DF) enfrentam dificuldades devido à interrupção no fornecimento de água desde sábado (9). A Caesb realizou o corte de uma ligação considerada clandestina, afetando cerca de 200 famílias sem aviso prévio.



"Está bem complicado porque a maioria está sem água", relata a uma moradora, que menciona a solidariedade entre vizinhos para compartilhar a pouca água disponível. A responsável por uma creche destaca o impacto na rotina das crianças: "É constrangedor ter crianças sem água para necessidades básicas".



A administração local e a Caesb foram contatadas, mas ainda não providenciaram uma solução. A comunidade aguarda um posicionamento para resolver o problema.



