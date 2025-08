Moradores de Arniqueira (DF) alertam sobre poste instável em área movimentada

Um poste na região de Arniqueira, no Distrito Federal, está causando preocupação entre os moradores. O morador Carlos demonstrou que o poste balança facilmente e declarou: "Com um dedo consigo movimentar o poste. É um perigo constante".



Os residentes relataram ter solicitado a retirada do poste à administração local e a Neoenergia, mas não obtiveram respostas satisfatórias. A situação é considerada emergencial pelos moradores devido ao risco iminente da queda do equipamento.



