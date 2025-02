Moradores de Ceilândia enfrentam dificuldades com transporte público há mais de 10 anos

Moradores da Vila Madureira, em Ceilândia, relatam dificuldades ao usar o transporte público devido à falta de abrigos nas paradas de ônibus. "Quando chove, ficamos no relento", diz Lúcia, residente da região há mais de dez anos. O problema é agravado pelo sol intenso e pela frequente escassez de ônibus. Silvânia, outra moradora, destaca a necessidade de melhores abrigos e também de um parquinho para as crianças. Josimar aponta que os ônibus param em locais inadequados, sem sinalização adequada. A Secretaria de Transporte informou que a viabilidade dos novos abrigos depende do espaço, mas anunciou um projeto para a quadra 700. Apesar das promessas, os moradores continuam pressionando por soluções mais imediatas.