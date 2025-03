Moradores de Ceilândia pedem ação imediata por postes em risco de queda na QN6

Moradores da QN6 em Ceilândia enfrentam o risco iminente causado por vários postes de energia tortos há mais de três anos. Dona Zenilda, que reside na área, afirmou: "Desde que me mudei, faço reclamações para a Ceb e a Neoenergia, mas nada foi feito". O local é passagem para crianças e idosos, aumentando a urgência da situação. Apesar de inúmeras solicitações, as autoridades ainda não tomaram providências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!