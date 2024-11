Moradores de condomínio em Samambaia (DF) denunciam síndica por cobrança de taxas extras. De acordo com eles, haveria irregularidades nas cobranças de taxas extras. O condomínio fica na quadra 303, são mais de 900 moradores e cada apartamento paga cerca de R$ 700. De acordo com os moradores, demoraram a perceber as supostas fraudes, porque mesmo com os desvios de dinheiro, a síndica fazia melhorias no residencial. A suspeita é que ela tenha pegado as reservas do condomínio, ao todo R$ 350 mil.