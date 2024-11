Moradores de condomínio em Taguatinga são surpreendidos com cobra em garagem

Os moradores de um condomínio em Taguatinga (DF) estão preocupados com uma cobra que entrou na garagem do prédio. A Polícia Militar foi acionada para resgatar o animal, mas por falha na comunicação dos funcionários do prédio, não foi informado se a cobra foi capturada. Agora, os moradores esperam uma confirmação da equipe do Batalhão Ambiental sobre a retirada do bicho. Por precaução, um aviso foi colocado na garagem, que aponta que o animal está debaixo de um cone de sinalização.