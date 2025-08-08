Moradores de Samambaia Sul (DF) enfrentam problemas com escoamento de água

Moradores da quadra QR 108, em Samambaia Sul (DF), lidam com a falta de escoamento de água nas ruas há cerca de 20 anos. Um residente relata que as tentativas de solução com a administração foram infrutíferas. A água acumulada, resultado de limpezas das casas, traz riscos de dengue e outras doenças.



Outra moradora destaca que a situação afeta a saúde, mencionando alergias em crianças. Um bueiro próximo, que poderia solucionar parte do problema, está entupido, agravando a situação.



