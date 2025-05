Moradores de São Sebastião (DF) reclamam de obra inacabada e tráfego de caminhões

A entrada de São Sebastião (DF), na DF-463, continua sendo um ponto crítico para acidentes de trânsito. Em setembro do ano passado, um decreto do governador Ibaneis Rocha proibiu o tráfego de caminhões pesados na área devido a incidentes graves, incluindo um que resultou na morte de uma senhora de 62 anos.



No entanto, moradores relatam a contínua passagem de caminhões sem fiscalização. Obras para uma área de escape, iniciadas após o acidente, seguem inacabadas. Problemas estruturais, como blocos de concreto que cederam, aumentam a insegurança. O DER e administração local foram contatados para esclarecimentos.



