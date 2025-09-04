Logo R7.com
Moradores de Sobradinho (DF) enfrentam isolamento devido a obras de construtora

A Codhab notificou a empresa sobre irregularidades na instalação dos tapumes e agendou reunião para buscar solução

DF no Ar|Do R7

Moradores da quadra 2 de Sobradinho (DF) relatam dificuldades devido à obstrução causada por tapumes de uma obra da Construtora Unique. A situação resultou no isolamento das casas e restrição ao acesso. Uma moradora do local há mais de 50 anos expressa suas preocupações.

"Estou entrando em depressão, não consigo mais andar aqui", desabafou. A Codhab notificou a empresa sobre irregularidades na instalação dos tapumes e agendou reunião para buscar solução. Moradores pedem melhorias na acessibilidade e expressam preocupações com segurança e mobilidade..

