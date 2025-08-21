Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Moradores de Sobradinho (DF) pedem reavaliação de obra na BR-020

Obra para implantação da terceira faixa gera reclamações sobre impactos ambientais e transtornos

DF no Ar|Do R7

Moradores das quadras 17 e 18 em Sobradinho (DF) estão pedindo uma reavaliação da obra para a terceira faixa na BR-020, iniciada no final de julho. A construção envolve a remoção de árvores centenárias, gerando preocupação entre os residentes devido à perda de sombreamento natural e conforto térmico.

Além disso, a obra está causando transtornos como poeira excessiva e poluição sonora nas proximidades. Com investimento de R$ 25 milhões, a obra visa aumentar a capacidade de tráfego da rodovia, que atualmente recebe cerca de 80 mil veículos por dia. As máquinas estão pavimentando quase seis quilômetros entre Planaltina e Sobradinho.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Planaltina
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Sobradinho
  • Tráfego

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.