Moradores de Sobradinho (DF) pedem reavaliação de obra na BR-020

Moradores das quadras 17 e 18 em Sobradinho (DF) estão pedindo uma reavaliação da obra para a terceira faixa na BR-020, iniciada no final de julho. A construção envolve a remoção de árvores centenárias, gerando preocupação entre os residentes devido à perda de sombreamento natural e conforto térmico.



Além disso, a obra está causando transtornos como poeira excessiva e poluição sonora nas proximidades. Com investimento de R$ 25 milhões, a obra visa aumentar a capacidade de tráfego da rodovia, que atualmente recebe cerca de 80 mil veículos por dia. As máquinas estão pavimentando quase seis quilômetros entre Planaltina e Sobradinho.



