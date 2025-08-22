Moradores de Sobradinho (DF) pedem reavaliação de obra na BR-020 por risco de acidentes

Os moradores de Sobradinho (DF), especialmente da quadra 17, solicitam uma reavaliação da obra na BR-020 devido à remoção de árvores centenárias e áreas verdes. A construção da terceira via, que passa perto de residências, levanta preocupações quanto à segurança e ao risco de acidentes.



Moradores destacam a falta de comunicação prévia sobre a obra, questionam sua legalidade e o impacto ambiental. Além disso, a comunidade alerta para a ausência de ciclovias e sinalização adequada, que coloca em risco ciclistas e pedestres, tornando a travessia insegura.



