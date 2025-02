Moradores de Sobradinho II denunciam acúmulo de lixo em área desativada

Os moradores de Sobradinho II enfrentam problemas de saúde pública devido a um terreno que se transformou em depósito de lixo após a desativação de um papa-entulho. De acordo com o síndico do condomínio vizinho, o acúmulo de resíduos tem gerado preocupações relacionadas a doenças, como a dengue, e sobrecarregado a capacidade do sistema de esgoto. Apesar dos esforços para melhorar a situação, como o aumento da capacidade do papa lixo, a comunidade insiste na remoção do ponto de descarte, argumentando que não houve consulta prévia aos moradores.