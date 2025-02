Moradores de Taguatinga reclamam de barulho constante de distribuidora de bebidas

Moradores da QNJ 26 em Taguatinga enfrentam perturbação do sossego frequente devido ao barulho contínuo de uma distribuidora de bebidas. Festas, som alto e até partidas de futebol ocorrem entre quinta e domingo, das 22h até às 6h. Ronaldo Vilela, um dos moradores, relata que vários boletins de ocorrência foram registrados, mas sem solução. Sua mãe, de 88 anos, e sua irmã, Denise Vilela, têm a saúde afetada pelo constante barulho. Denise destaca o impacto na saúde mental e física, com crises de ansiedade e insônia. A Secretaria DF Legal informou que uma ouvidoria sobre o estabelecimento foi registrada, e a Administração Regional de Taguatinga planeja solicitar fiscalização aos órgãos competentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!