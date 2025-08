Moradores de Valparaíso de Goiás estão sem hospedagem após interdição de casas

Pelo menos 11 famílias em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, estão sem moradia após a interdição das suas casas devido a obras em um condomínio vizinho. As residências foram condenadas no dia 16 de julho, e os moradores receberam hospedagem temporária paga pela construtora até o último dia útil.



Agora eles enfrentam dificuldades para encontrar novos locais para viver e relatam pressão financeira por parte da empresa responsável pelas obras. A defesa civil interditou as casas após avaliar danos estruturais causados por máquinas pesadas. Um morador desabafa: "A construtora estava tentando nos realocar, mas não tenho capital para pagar um aluguel. As pessoas não têm condições de arcar com esses custos de uma hora para outra."



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!