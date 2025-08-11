Moradores de Valparaíso (GO) que perderam casas continuam em hotéis e pedem mais recursos
Mais de 10 residências foram interditadas por causa de obra vizinha, gerando problemas para os moradores
Em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, mais de dez casas foram danificadas e interditadas devido a uma obra vizinha. Moradores, como Amanda e Thamires, relatam dificuldades com hospedagem e alimentação, pois o valor determinado pela Justiça não cobre todas as despesas. Dandiel, de 71 anos, expressou angústia com a situação indefinida.
A prefeitura paralisou a obra devido a irregularidades no projeto da construtora. O advogado Ivan Albuquerque explicou que a empresa não honrou os pagamentos acordados. A Justiça determinou multa diária caso a empresa não cumpra o pagamento devido. A situação permanece crítica, com moradores ansiosos por uma resolução.
