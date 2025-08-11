Moradores de Valparaíso (GO) que perderam casas continuam em hotéis e pedem mais recursos

Em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, mais de dez casas foram danificadas e interditadas devido a uma obra vizinha. Moradores, como Amanda e Thamires, relatam dificuldades com hospedagem e alimentação, pois o valor determinado pela Justiça não cobre todas as despesas. Dandiel, de 71 anos, expressou angústia com a situação indefinida. A prefeitura paralisou a obra devido a irregularidades no projeto da construtora. O advogado Ivan Albuquerque explicou que a empresa não honrou os pagamentos acordados. A Justiça determinou multa diária caso a empresa não cumpra o pagamento devido. A situação permanece crítica, com moradores ansiosos por uma resolução.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!