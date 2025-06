Moradores de Valparaíso (GO) sofrem com falta d'água há quatro dias devido a vazamento

Cerca de 40 moradores de um condomínio no bairro Ipiranga, em Valparaíso (GO), estão sem água desde a última sexta-feira devido a um vazamento na rede pública. A Saneago foi acionada, mas, após uma visita no domingo, o vazamento persiste, apesar do desligamento do registro geral.



Fábio, um dos moradores, relatou: "Desde sexta-feira estamos na luta para sanar esse problema e enfrentando dificuldades enormes." Suelen, a síndica, expressou preocupação de que os custos dos reparos sejam imputados aos moradores pela companhia. A reportagem da RECORD aguarda um posicionamento da Saneago para a resolução do problema.



