Moradores de Vicente Pires (DF) denunciam trânsito ruim por veículos em fila dupla

Moradores de um condomínio em Vicente Pires (DF), na rua 12, enfrentam congestionamentos constantes causados por caminhões e carros estacionados em fila dupla. A intensa atividade comercial na área agrava a situação, com veículos dificultando a entrada e saída do condomínio.



"Nós sofremos aqui com a nossa entrada e saída de moradores", afirmou o síndico. Em resposta, os residentes construíram um muro e pedem mais fiscalização. O Detran informou que multas podem ser aplicadas e incentiva acionamentos através do número 190. "O que precisamos é de rondas intensivas", destacou um morador.



