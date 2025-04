Moradores denunciam falta de sinalização em quadras do Paranoá (DF)

A ausência de sinalização na quadra 29 do Paranoá (DF) tem causado transtornos significativos no trânsito, especialmente em frente porque há duas escolas particulares na rua. Desapareceram as pinturas das faixas de pedestres, o que agrava a segurança dos pedestres. Moradores, como Lucas, relatam que já solicitaram ao Detran melhorias há mais de dois anos, sem sucesso. Representantes das escolas, como Carlos e Daniel, descrevem a situação como "caótica", especialmente nos horários de pico. O Detran reconheceu que a empresa responsável pela sinalização não concluiu o serviço. Moradores continuam demandando ação para garantir segurança no trânsito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!