Moradores denunciam garagem clandestina de ônibus no Areal

No bairro QS9 do Areal, moradores enfrentam problemas gerados por uma garagem clandestina de ônibus. A poeira e a obstrução de vias são queixas comuns. Recentemente, um acidente resultou na morte de um cachorro e ferimentos em outro. Os moradores destacam a ausência de sinalização e o excesso de velocidade dos veículos. Além disso, os motoristas têm usado inadequadamente o local para suas necessidades, gerando indignação. A comunidade teme pela segurança, especialmente das crianças que vivem na área.



