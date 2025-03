Moradores denunciam quantidade de buracos nas ruas do Jardim ABC em Cidade Ocidental

No bairro Jardim ABC, em Cidade Ocidental, os moradores enfrentam uma situação crítica devido aos buracos nas ruas. Vans e ônibus escolares têm dificuldade de transitar. Moradores como Maria Helena, que vive há quatro anos na área, relatam acidentes frequentes. Natália, outra residente, destaca que seu filho já caiu por conta das crateras. Débora, que recentemente deu à luz, aponta que a situação se agrava durante as chuvas, com riscos para a Saúde devido a dengue e outras doenças. A prefeitura foi acionada, mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre as medidas que serão tomadas.



