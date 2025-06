Moradores do Gama (DF) sofrem há cinco meses com barulho de caixa em poste

Moradores do Setor Central do Gama (DF) enfrentam dificuldades para dormir devido ao barulho constante emitido por uma caixa de operadora de internet acoplada a um poste. O incômodo, similar a uma sirene, é contínuo há cinco meses e afeta principalmente idosos e crianças da região.



Edson Magalhães, morador da área, descreve a situação como "um barulho infernal que dói a cabeça". Reclamações já foram feitas à administração local e à empresa responsável, mas ainda não houve resposta ou solução. A comunidade aguarda providências para resolver o problema que tem impactado suas vidas cotidianas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!