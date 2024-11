Moradores do Incra 9 reclamam da falta de transporte público na região

Moradores do Incra 9, localizado entre Brazlândia e Ceilândia, no Distrito Federal, reclamam da falta de transporte público no local. Segundo eles, algumas linhas de ônibus, principalmente as que tem como destino o Plano Piloto, deixaram de passar pela região sem aviso prévio. Eles afirmam que com a falta das linhas, é necessário de aproximadamente quatro horas para conseguir chegar à área central de Brasília.



Em nota, a empresa BSBus afirmou que foi realizado ajustes nos horários da linha 0.404, devido à reversão da BR-070 e da Estrutural, e que a linha 0.404 não foi desativada. As transferências das viagens, durante a reversão, foram para a linha 0.400, que atende normalmente Brazlândia - Plano Piloto, pela EPTG. Adicionalmente, a linha 0.401 está indo até o Incra 8, aumentando em 37 viagens para Taguatinga. A empresa afirmou, ainda, que o número de viagens dessas linhas permanece o mesmo, garantindo conexão direta com o Plano Piloto, aumentando a opção do Incra 8 para Taguatinga.