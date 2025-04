Moradores do Itapoã Parque contam com novas linhas de ônibus 'zebrinhas'

A partir desta segunda-feira (28), os moradores do Itapoã Parque contam com mais micro-ônibus, conhecidos como "zebrinhas". A nova linha 018.1 realizará o trajeto entre o Itapoã Parque e a rodoviária do Paranoá, com tarifa de R$ 2,70 e 47 viagens de segunda a sexta-feira, das 4h50 à 0h40.



Além disso, o transporte noturno será reforçado com a linha 100.0, que terá três partidas noturnas nos dias úteis, e a linha 761.0, que aumentará suas viagens noturnas para onze. Também aos domingos e feriados, a linha circular 784.3 terá 45 viagens, garantindo melhor atendimento à população.



