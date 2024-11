Moradores do Jardim Botânico (DF) denunciam falta de acessibilidade em calçadas da Avenida do Sol

Moradores do Jardim Botânico, no Distrito Federal, denunciam a falta de acessibilidade nas calçadas da Avenida do Sol. De acordo com eles, uma obra de construção de uma farmácia resultou na substituição das calçadas por áreas de grama, o que tem dificultado a mobilidade no local. Segundo os moradores, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, como cadeirantes, não conseguem transitar com segurança. Para se deslocarem, são obrigados a utilizar a rua, convivendo com o tráfego de veículos e colocando-se em risco. A situação tem gerado preocupação e reclamações entre os moradores, que pedem providências para garantir a acessibilidade e a segurança de todos.