Moradores do Jardim Botânico ficam com casas alagadas após fortes chuvas

Moradores do Jardim Botânico enfrentam desafios após fortes chuvas atingirem a região. Uma das moradores de condomínio na região conta que viu sua casa inundada por mais de um metro de água, apesar de reformas feitas para prevenir alagamentos. "Tivemos que tirar tudo por conta da água e da lama", relatou. Com a ajuda de vizinhos e familiares, uma força-tarefa foi montada para amenizar os danos. O administrador do condomínio está ciente e a moradora aguarda apoio. Outras casas também foram afetadas, mas em menor grau.