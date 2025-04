Moradores do Sol Nascente (DF) enfrentam escuridão por falta de lâmpadas nos postes

Por mais de três anos, os moradores do Sol Nascente (DF) enfrentam a falta de iluminação pública nas ruas dos conjuntos K e L. Apesar de postes e fiação instalados, as lâmpadas nunca foram colocadas. Jean fala das dificuldades de transitar à noite e Ronilson, que contatou a CEB, não obteve resposta satisfatória. Ângela relata aumento de criminalidade, enquanto Marinete destaca que todos pagam pela iluminação na conta de energia. A Neoenergia e a CEB ainda não ofereceram uma solução definitiva para o problema.



