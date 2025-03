Moradores em Sobradinho (DF) denunciam descarte irregular de lixo no setor de mansões

Em Sobradinho (DF), moradores do setor de mansões vivem preocupados com um crescente lixão a céu aberto. A situação se agravou após uma erosão causada pelas chuvas no final do ano passado. Apesar de uma tentativa inicial da Novacap de aterrar a área, as obras foram interrompidas, e o lixo começou a acumular, levando a riscos como a infestação de ratos e a proliferação do mosquito Aedes aegypti.



Marcelo, um morador, descreveu a situação como "caótica", destacando problemas de saneamento, invasão do lixo em residências e as chuvas que intensificam o problema. Os pedidos de ajuda à administração local ainda não resultaram em soluções.



