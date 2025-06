Moradores enfrentam falta d'água há mais de 5 dias em Valparaíso de Goiás

Moradores de um condomínio em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, enfrentam uma crise de abastecimento de água há mais de cinco dias, afetando cerca de 320 famílias. A falta d'água tem dificultado tarefas diárias, como cozinhar e limpar, e causa preocupação com a saúde, já que um dos filhos da moradora Mayane foi diagnosticado com infecção alimentar, possivelmente ligada à qualidade da água.



O síndico Jhony considerou a contratação de caminhões-pipa, mas o alto custo e a possibilidade de duplicidade de cobrança desmotivaram a opção. A Saneago, responsável pelo abastecimento, tem visitado o local, mas ainda não resolveu a falta de pressão no fornecimento de água, agravando a situação dos moradores.



