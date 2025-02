Moradores enfrentam problemas com lixo e infraestrutura no acampamento Nelson Mandela, em Sobradinho

Moradores do acampamento Nelson Mandela em Sobradinho relatam dificuldades contínuas na coleta de lixo devido a um papa-lixo quebrado há cerca de um mês. Tentativas de contato com o GDF foram infrutíferas. Recentemente, equipes do SLU removeram o lixo acumulado, mas a situação voltou a se agravar. João Batista, presidente da associação do acampamento, destacou a ausência de lixeiras e asfalto, além da necessidade urgente de melhorias. "Dependemos do papa-lixo para evitar o descarte irregular que prejudica a nossa comunidade", afirmou João. A administração local ainda não respondeu às demandas dos moradores, que buscam melhorias essenciais para a infraestrutura da área.



