Moradores exigem conclusão de obra de ponte inacabada há mais de um ano no Novo Gama

Os moradores do bairro Pacaembu, no Novo Gama, enfrentam dificuldades após promessa não cumprida da prefeitura de construir uma ponte em substituição à antiga estrutura de madeira demolida há mais de um ano. Apenas quatro pilastras foram erguidas desde então. Um líder comunitário destaca as dificuldades diárias, como crianças e trabalhadores precisando atravessar a pé a área inundada para acessar transporte e comércio.



Outra residente local relata preocupações com condições inseguras e exigem uma resposta clara das autoridades. A população criou um desvio provisório, mas a solução é limitada, especialmente em dias de chuva. Sem novos prazos, a comunidade pede por uma solução definitiva.



