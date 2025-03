Moradores pedem solução para poste em risco de queda em Cidade Ocidental (DF)

Um poste de energia em Cidade Ocidental, Entorno do DF, está inclinado e cheio de rachaduras, preocupando os moradores. A situação, agravada por fortes chuvas há dois meses, foi comunicada à concessionária responsável, que apesar da vistoria informou que não há risco imediato.



No entanto, planejaram realinhar o poste em até 10 dias. Residentes como Maurício Vieira, que mora em frente ao poste, temem por acidentes, especialmente com crianças e veículos. “A energia elétrica é o de menos. O verdadeiro perigo é o poste cair em cima de alguém ou de um carro”, disse. A comunidade segue atenta e aguarda solução efetiva.



