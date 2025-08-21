Moradores reclamam de obras paradas na Avenida Hélio Prates no Distrito Federal

Moradores da Avenida Hélio Prates, em Taguatinga (DF), relatam problemas devido à paralisação das obras iniciadas em maio de 2022. A via apresenta buracos e pedras soltas que afetam a segurança dos pedestres e motoristas. "Tem essa buraqueira aqui, de vez em quando a gente tem briga de mendigo, pega pedras, joga", relatou um morador.



As intervenções foram divididas em três etapas; a primeira já foi concluída. O contrato com a empresa responsável foi encerrado e uma nova licitação será realizada para dar continuidade às melhorias necessárias. "A gente vai gastando bastante com o carro, né? E se distrai também com os buracos, pode acontecer algum acidente", comentou outro residente.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!